Túto vzburu davov nemusíme prežiť

Máme to na tanieri každý deň: „alternatívne“ médiá sa vraj na scéne nezjavili len tak, sú výsledkom dlhodobej mizernej novinárskej práce štandardných médií, ktoré namiesto nahej, ničím neskreslenej pravdy halia svoje texty do rubáša politickej korektnosti, nepíšu, čo si myslia naozajstní ľudia z Bartošovej Lehôtky, nehovoriac o hrubých zlyhaniach, keď sa tragicky mýlili až luhali.

Znie to pekne, zdá sa, že to má akúsi vnútornú logiku, a tak sa tomu aj chce veriť, má to len tú chybu, že tomu názoru nezodpovedajú fakty.

Ak chceme poctivo odpovedať na otázku, čo sa vlastne zmenilo, treba sa pozrieť, aké okolnosti a zmeny mohli „antisystému“ priať. Lenže úvahy o kvalite médií idú presne opačným smerom. Možno sa vám to nechce veriť, ale slovenské médiá sú kvalitnejšie ako kedykoľvek v minulosti. V podstate všetky.

V kvalite to nebude

Spomienkový optimizmus je v zásade milá vec, ale keby ste si otvorili stránky týchto novín spred dvadsiatich rokov, neverili by ste, čo sa vtedy vydávalo za novinárčinu. Agentúrne spravodajstvo bez kontextu, angažované spravodajstvo na hranici aktivizmu, prípadne za ňou, nudné prepisy tlačoviek, o príšernom technickom spracovaní nehovoriac. To nie je znevažovanie práce starších kolegov, celá spoločnosť sa v tom čase grambľavo učila novým pomerom a niet dôvodu, prečo by to v médiách išlo lepšie ako inde.

Ďalej treba povedať, že mor „alternatívy“ sa rozhodne neobmedzuje na stredoeurópsky priestor. Podobnej situácii čelia aj v Británii alebo Amerike, kde sídlia najkvalitnejšie médiá s tisíckami redaktorov, korešpondentov, analytikov, komentátorov so vzdelaním a materiálnou výbavou, akú si u nás nikdy nebudeme môcť dovoliť. Ale čo čert nechcel, Anglosasi napriek tomu masovo nesiahajú po newyorských či finančných Timesoch, ale po Breitbarte a podobnej tvorbe, ktorá ich priviedla k Trumpovi a brexitu.

“ Slovák sa má len vtedy dobre, keď je mu dobre zle, preto rád siaha po katastrofických predpovediach. „

Boli tu vždy

„Protisystémové médiá“ ani na Slovensku nie sú ničím novým, boli tu k dispozícii odjakživa. Pamätáme si na Slovenskú republiku či Nový deň, to bol za Mečiara a raného Dzurindu v podstate mainstream a dodnes na trhu straší Extra plus, respektíve štátom priamo či nepriamo subvencované relikty typu Literárneho dvojtýždenníka alebo Slovenských národných novín.