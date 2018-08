Deti nám ukradli naše životy

Ale bez nich je prázdno.

5. aug 2018 o 15:03 Tom Nicholson

Máme ich tu už mesiac. Ďalší deň nemusíme prežiť.

Ako iste pochopil každý rodič, hovorím o deťoch. Aké sú to len poklady! Kým ich nemáte na krku 24 hodín každý boží deň, keď ste očividne zodpovedný za to, aby sa ani na sekundu nenudili. Inak by azda museli siahnuť po knihe alebo, hrôza pomyslieť, ísť so psom.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Neviem ako vy, ale keď som vyrastal ja, môj otec počas leta pracoval na farme a mama ako sestra ťahala nočné služby. Vlastne, keď nad tým premýšľam, od trinástich rokov som už pracoval aj ja. Privyrábal som si brigádou v potravinách, aby som si mohol kúpiť bicykel, rádio alebo hocičo, čo mi práve chýbalo. Keď som si chcel zakempovať, vzal som stan a vybral som sa s kamarátom do prírody. Keď som sa chcel baviť, sadol som na bicykel.