Kaliňák a Fico by mali prestať vnucovať svoje ideály

Už dávno je jasné, ako vyzerá ideálny svet Fica, Kaliňáka a spol.

5. aug 2018 o 19:00 Jakub Filo

V ideálnom svete, v ktorom predpokladáme od zvolenej politickej reprezentácie len tie najčistejšie úmysly, sme ešte minulý týždeň mohli aspoň čiastočne pracovať s verziou, že slovenskí predstavitelia sa naozaj nechali oklamať a o únose Vietnamca Trinh Xuan Thanha cez Slovensko a ešte aj vládnym špeciálom nemali žiadnu vedomosť.

Kaliňákovu tézu o „zneužití našej pohostinnosti“ sa vehementne snažili verejnosti vsugerovať všetci smerácki predstavitelia na čele s premiérom Pellegrinim, aj posluhovači z SNS ako Anton Hrnko.

Keby to bol naozaj ideálny svet, videli by sme transparentnú komunikáciu, vyšetrovanie, vyvodenie zodpovednosti. Oni to však nemohli priznať. Skutočnosti, ktoré vychádzajú čoraz viac najavo, zakladajú predpoklad, že Thanh prešiel cez územie Slovenska nielen s vedomím, ale aj s požehnaním garnitúry.

Už dávno je jasné, ako vyzerá ideálny svet Fica, Kaliňáka a spol. Výhody pre našich ľudí, obchody s mafiánmi, zneužívanie ozbrojených zložiek proti vlastným občanom či službičky pre komunistické režimy. A snaha verejnosti rozpovedať tieto príbehy v podobe zatĺkania a klamstiev, zvaľovania viny na imaginárnych nepriateľov.

A je najvyšší čas, aby nám prestali tieto svoje ideály vnucovať.