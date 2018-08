Pellegrini sa poučil z krízového vývoja

Fica popravila politická pýcha.

6. aug 2018 o 18:40 Peter Tkačenko

Zdá sa, že Andreja Kisku vládne krízy vyloženie bavia. Tak ako po vražde Jána Kuciaka, aj v prípade únosu Trinh Xuan Thanha prichádza s návrhmi, ktoré presahujú jeho ústavne vymedzené právomoci – a aj tentoraz mu to môže vyjsť.

“ Fico bol pri Kuciakovi taký suverénny, až sa pripravil o funkciu. „

Neprajník by povedal, že Kiskovi ide v prvom rade o nepovolený doping pred avizovaným vstupom do straníckej politiky. Okrem toho, že je to nepravdepodobné, to však v tejto chvíli nie je ani podstatné. Kľúčové je, že dnes celkom stačí neformálny vplyv, nazvime ho fúkaním do pahreby, aby bolo stále horúco.

Premiér Pellegrini to asi chápe, vystupuje oveľa zmierlivejšie ako Robert Fico, ktorý bol pri Kuciakovi taký suverénny, až sa pripravil o funkciu. Pellegrini dal naopak odvolať šéfa ochrankárov a spolu s generálnym prokurátorom sa tvári, že ideme naozaj vyšetrovať.

No a ako hovorí sir Humphrey Appleby, keď sa začne vyšetrovať, môže sa aj niečo vyšetriť. Budeme ako na ihlách.