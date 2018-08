Ani detektor live by neodviedol pozornosť. Thanha uniesli cez Slovensko

Únos cez Slovensko nik nespochybňuje.

7. aug 2018 o 19:37 Jakub Filo

Predstavenie s detektorom v podaní Roberta Kaliňáka by bolo priam dokonalé, keby na otázky odpovedal v priamom prenose. Ale vždy by to bolo len divadlo. Mohli by sme hovoriť o nedôveryhodnosti testovacej firmy alebo samotného princípu testu, ktorý kedysi spochybňoval aj sám Kaliňák.

Ale podstatou ostáva, že dnes už vlastne nikto nespochybňuje, že Trinh Xuan Thanha uniesli cez Slovensko. Debata spočíva už „len“ v tom, či bez vedomia a pomoci našich zložiek pod vedením Kaliňáka, alebo s ich aktívnou účasťou.

V prvom prípade ide o také zásadné zlyhanie v plnení jednej zo základných úloh štátu, a tou je bezpečnosť, že to by malo Kaliňáka diskvalifikovať z politického života a akýchkoľvek súčasných aj budúcich pozícií.

V druhom prípade ide o také závažné porušenie zákonov, ktoré dnes v slovenskej demokracii pripisujeme iba Mečiarovi a Lexovi, že si vyžaduje diskvalifikovanie zodpovedných z verejného priestoru. Za mreže.

O tom, ktorá verzia platí, by nemali rozhodovať Kaliňákove ochotnícke aktivity, ale nestranné vyšetrovanie. Lebo len tak budú môcť zodpovední niesť následky.