Detektor lži je šarlatánstvo, funguje podobne ako homeopatiká

Kaliňák vrátil na scénu detektor.

9. aug 2018 o 8:52 Matúš Ritomský

Autor je umelec a publicista

Tak nám Robert Kaliňák opäť vrátil na scénu detektor lži a podčiarkol tým zúfalstvo a marazmus, v ktorom sa nachádza slovenská politická reprezentácia.

Tento magický inštrument svojho času zručne využíval Matovič, no uchýliť sa k nemu v rámci politických dišpút nemali problém ani ďalší politickí aktéri.

Bolo by preto dobré povedať to raz a navždy veľmi jasne – detektor lži je šarlatánstvo, ktoré nemá oporu v poctivej vede. Všetci by sme mali radi k dispozícii nástroj, ktorý by dokázal odlíšiť pravdu a lož, mohlo by to znamenať revolúciu nielen v politike, ale prakticky vo všetkých sférach ľudského života.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Zatiaľ však taký nástroj k dispozícii nemáme. Z vedeckého hľadiska je detektor lži niečo podobné ako homeopatia. Tiež vyvoláva dojem serióznosti a vedeckosti, aj keď skutočné poctivé vedecké výskumy, ktoré by podporovali jeho účinnosť neexistujú.

Rovnako ako homeopatia aj „detektor lži“ stojí na nejasných teoretických základoch a jeho fungovanie sa obhajuje podobným spôsobom ako fungovanie homeopatík – „len sa pozrite sa v koľkých prípadoch to už fungovalo“.

Rovnako, ako v prípade homeopatie sa nájde nepochybne veľa „odborných“ textov a výskumov, ktoré dokazujú jeho účinnosť. Keď sa však na ne pozriete bližšie, zistíte že ich úroveň je nízka, alebo sú ich zdrojom záujmové organizácie, ktoré z propagovania polygrafu (odborný názov pre detektor lži) priamo profitujú.

Stanoviská renomovaných vedeckých inštitúcií sú totiž jednoznačné.