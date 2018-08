Žeby mali v Česku lepších komunistov?

Menšiny si môžete aj vymyslieť.

13. aug 2018 o 18:08 Peter Tkačenko

So Slovenskom a Českom je to ako s Amerikou a Európou: tam aj tam majú to isté, zaujímavé sú však tie drobné rozdiely. Napríklad Slovensko aj Česko sú kultúrne aj hospodársky veľmi podobné krajiny so spoločnou modernou históriou – lenže kým na Slovensku je KSS obskúrna politická stranička na okraji záujmu, v Česku ide o dlhoročnú parlamentnú stranu, dnes dokonca fakticky súčasťou koalície.

Prečítajte si tiež: Zasekli sa, ubral im aj Mečiar. Prečo sa slovenským komunistom nedarí ako českým

Ako prvé sa ponúka to najprostejšie vysvetlenie – kým na Slovensku sa „pôvodná“ KSS po revolúcii transformovala na SDĽ a dnešná KSS bola založená na zelenej lúke, česká KSČM je kontinuálnou pokračovateľkou československej štátostrany.

Ako taká mala celkom inú politickú aj hospodársku štartovaciu pozíciu, takže to vlastne nemohlo inak dopadnúť. Znie to logicky, ale je to trochu lenivé.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama