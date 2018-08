KALIBRÁCIA

Krátka poviedka do sto slov.

10. aug 2018

"Nech sa páči, posaďte sa!" so zvyšnou rutinou piatkového rána usadil technik prístroj na typickom čalúnenom gauči. Analóg dúfal, že výsledkom tohto stretnutia bude aspoň diazepam. Samozrejme, v podaní blahodarných jednotiek a núl priamo do kábla. "Ja už ďalej nemôžem," vzdychol. Svedomie ho gniavilo. "Keď som začínal, bol som plný ideálov, no tdoStoSloveraz sa cítim ako servilný mopslík. Spoločnosť zaspala. Hedviga sa sama zbila a teraz ten Vietnamec," zdanlivo bez súvisu habkal. Opravár spozornel. Typické analytické okuliare mu skĺzli na apex nosa a vyriekol diagnózu bez akejkoľvek nevyhnutnosti pokračovania: "Pán Detektor, že vy ste podstúpili Kaliňáka?"

