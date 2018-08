Prečo Debrecín a nie Košice? Kvôli týmto veciam to nebude

V čom boli analýzy rozhodnutia BMW mimo misu.

10. aug 2018 o 12:47 Ján Košč

Autor je odborársky funkcionár.

Rozhodnutie automobilky neinvestovať v blízkosti Košíc, ale namiesto toho investovať v Maďarsku, sa stretlo s rôznymi reakciami. Šéfstvo BMW malo na výber viacero destinácií a nakoniec sa aj oni museli rozhodnúť len pre jednu z nich.

Skutočné dôvody, prečo neprišli na Slovensko, sa pravdepodobne nedozvieme nikdy, no tento stav je živnou pôdou pre rôzne špekulácie. A ako to so špekuláciami býva, mnohokrát sa za relevantné vydávajú aj absolútne hlúposti.

Tento text nemá byť odpoveďou na všetky špekulácie a určite si ani nekladie za úlohu vysvetliť konanie kompetentných v BMW, pozrieme sa len na niektoré argumenty ekonomických komentátorov slovenských médií.

Nižšie dane v Maďarsku

Vo viacerých slovenských médiách sme sa mohli dočítať, alebo si vypočuť, že Slovensko má vyššie firemné dane ako Maďarsko, u nás máme daň z dividend a že v Maďarsku sa viac investuje do výskumu a vývoja. Na prvý pohľad tieto argumenty vyzerajú ako logické a správne, lenže, je to naozaj tak?