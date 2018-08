Amerika sa rúti do vášho mesta

Chceme počuť názory ľudí.

12. aug 2018 o 10:14 Adam Sterling

Autor je americký veľvyslanec na Slovensku

Vždy sa rád rozprávam so Slovákmi, ktorí navštívili Spojené štáty a chcú sa so mnou podeliť so skúsenosťami. Uvedomujem si, že nie každému sa v živote podarí dostať za oceán, preto americké veľvyslanectvo prinesie trochu Ameriky ľuďom priamo do slovenských regiónov v rámci roadshow Amerika na kolesách.

Medzi 13. augustom a 29. augustom na hlavných námestiach dvadsiatich šiestich miest a obcí zaparkuje karavan v amerických farbách a naši diplomati sa budú s ľuďmi rozprávať o vzťahoch medzi našimi krajinami a o rôznych študijných a výmenných programoch. Sám sa chystám do niektorých miest. Chceme počuť názory ľudí a odpovedať na ich otázky.

Každý večer budeme premietať hollywoodske a dokumentárne filmy, zatiaľ čo každé ráno budú mať kolegovia špeciálny kvíz o americko-slovenských dejinách a vzťahoch s vecnými cenami pre najlepších súťažiacich.