Únos je pre štát systémové riziko

Fico odpisuje od Orbána.

10. aug 2018 o 14:44 Peter Schutz

Dalo by sa vysmiať priateľom jadra („jadra“), ktorí ešte nedávno tlieskali eurofilným výlevom predsedu Fica... Dnes v údese a ľaku sledujú „zmenu Smeru na extrémistickú stranu“. Pekné a poučné. Na smiech však niet nálady, hoci poruke by hneď aj bolo podpichnutie: Akú už len zmenu k extrému ešte potrebuje mentálny relikt reálsocializmu, čím celý Smer je?

Problém je, že ak mlčanlivosti zbavení svedkovia „kápnou božskou“, tak Smer, ak sa chce zachovať, veľmi nemá inú možnosť, ako podrývať samotné základy politického usporiadania. Ak sme po Kuciakovi písali, že pod 20 percent v tejto volebnej perióde Fico a spol. nespadnú – a pol roka sme mali pravdu –, tak únos Vietnamca má všetky predpoklady tunelovať aj pevné jadro elektorátu Smeru.

Nie vytunelovať, iba tunelovať, či k pätnástim percentám, alebo ešte ďalej (dvanásť?), jasné nie je, ale šance na udržanie moci, čo je podmienka sine qua non slobodnej budúcnosti, by sa scvrkli do šírky nanovlákna.