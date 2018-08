Populisti si berú späť svoju krajinu

Čísla z Focusu sú hrôzostrašné.

12. aug 2018 o 14:50 Peter Tkačenko

Ak sme sa na tomto mieste pri posledných prieskumoch pokúšali šíriť optimizmus, tak už naň niet miesta. Posledný Focus totiž ukazuje, čoho sme sa báli: pád Smeru k 20 percentám neznamená, že by kauzy preklopili ich voličov na stranu „slušného Slovenska“ (čokoľvek to má byť), ale posilnili populisticko-nacionalitické alternatívy.

Pretože ak bol donedávna pohľad do budúcnosti neistý, dnes je, nebojme sa toho, desivý. Niekomu sa môže zdať taký slovník prehnaný, dajme teda desať percent pre Borisa Kollára a ĽS NS do perspektívy: Smer+ĽS NS+Sme rodina+SNS=50,2 percenta hlasov. Samozrejme, prieskum nie je exaktná sonda, ale ilustratívny výsek reality v danom čase, odkaz je preto pochopiteľnejší, ak povieme, že zmienená štvorkoalícia by mala ústavnú väčšinu.

