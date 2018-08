Niekedy lepšie nevedieť, čo si myslia

Môže byť pekné, ak si osobnosti pestujú morálnu integritu.

12. aug 2018 o 21:39 Peter Tkačenko

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Za peniaze sa určite spieva lepšie ako zadarmo. Napríklad na mítingu politickej strany. Znie to ako výčitka, ale nie je. Hudba (zvlášť tá „populárna“) je totiž zväčša normálny spotrebný tovar ako žiletka či ražný chlieb a niet dôvodu nepredať ho v zásade komukoľvek.

Prečítajte si tiež: Ďurinda, Ráž, Habera. Hrali pre politikov, niektorí mali preto problémy

Pravda, vnímame, že žiletka napríklad nemá tvár, no to nás len klamú emócie. Aj mnohí známi ľudia sa vedome rozhodli, že budú len mlčiaci výrobcovia výkonov. Je to ich právo a vonkajšia hodnotová prázdnota sa dá ľudsky pochopiť.

Môže byť pekné, ak si osobnosti pestujú morálnu integritu a prejavujú svoj autentický názor, nemožno to však od nich žiadať. Môžeme ich v tom podporiť, má to však podstatné „ale“.

Keďže ich pracovnou kvalifikáciou zväčša nie je mozgová činnosť, ale schopnosť šliapať do pedálov lepšie ako iní, či pestovať si peknú farbu hlasu, treba byť pripravený, že si môžu myslieť aj niečo, čo sa vám nebude páčiť.