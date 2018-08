Liberalizmus a kapitalizmus nemajú lepšiu alternatívu (píše Ivan Mikloš)

Všetko ostatné je podvod na voličoch aj zákazníkoch

13. aug 2018 o 8:01 Ivan Mikloš

Autor bol ministrom financií SR, pôsobí ako poradca ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana.

Keď sa Paula Samuelsona, jedného z najuznávanejších ekonómov 20. storočia a autora najrozšírenejšej učebnice ekonómie na sklonku života opýtali na jeho najdôležitejšiu životnú skúsenosť v oblasti ekonómie a na to, čo by robil inak, odpovedal, že by omnoho väčšiu pozornosť venoval histórii a historickým skúsenostiam.

Aj to potvrdzuje, že história sa síce doslovne a do detailov neopakuje, ale poznanie histórie je veľmi dôležité na to, aby sme neopakovali staré chyby a prijímali správne riešenia.

Nástup Európy

Spomenul som si na toto Samuelsonovo vyjadrenie pri čítaní skvelej knihy Yuvala Noaha Harariho „Sapiens“, ktorá sa stala svetovým bestsellerom najmä preto, že veľmi zaujímavým spôsobom vysvetľuje, prečo a ako práve človek (homo sapiens) ovládol zem a vytvoril dnešnú ľudskú civilizáciu.

Je to síce kniha najmä o minulosti, ale veľa nám napovie aj o dnešných výzvach, pred ktorými stojí liberálna demokracia, trhová ekonomika a otvorená spoločnosť.