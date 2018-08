Ako sme naleteli Kaliňákovi

Smerákom sa darí odvádzať pozornosť od podstaty.

14. aug 2018 o 13:41 Tomáš Prokopčák

Tento komentár je chybou. Možno to nie je najlepší spôsob, ako začať text, ale je slušné priznať si to hneď na začiatok: tento komentár je chybou, pretože predstavuje presne to, čo Robertovia Kaliňák a Fico chcú.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Aby sme sa namiesto medzinárodnej hanby zaoberali nepodstatnými detailmi. Aby sme namiesto zrady spojencov a pomoci diktatúre rozoberali nejaký detektor lži.

Napokon, podarilo sa im to. Odvádzajú pozornosť od podstaty a spolu s premiérom blúznia o vine Nemecka či Česka, akoby sme to neboli my, na našom hrdom, odbornom a slušnom Slovensku, kto Vietnamcom pomáhal, však. A smejú sa, že tu médiá rozoberajú nejaké detektory a hádajú sa, či bol, alebo nebol výsluch vedený správne.

Je to naša naivita aj hanba. Napriek tomu je však dôležité, aby zaznelo nasledujúce, raz a navždy: detektor lži nie je žiadnym detektorom lži.