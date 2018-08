Nedráždite bieleho muža

Vyrúbali mu višňový sad.

15. aug 2018 o 16:10 Matia Lenická

Ak chcete naštvať úbohého bieleho heterosexuálneho muža, začnite sa brániť. Nič sa tak nedotkne krehkého človeka, ako keď mu je odobraté právo zosmiešňovať, či urážať ľudí, či zvyky, ktoré sa mu nepáčia.

Keď sa dozvie, že ženy sa obliekajú a maľujú nie preňho, ale pre seba, že aj gejovia sa môžu pobozkať, trans ľudia sa vymknú z rámca binárnosti, či nebodaj niekto s inou farbou kože dostane rovnaké možnosti na sebarealizáciu.

Krehký biely muž sa cíti ako keby bol práve predbehnutý v rade, v ktorom, prirodzene, stojí prvý.

Vyrovnanie príležitostí pre druhých, ergo väčšia konkurencia preňho je škandál.

Vieme, samozrejme, že za to môžu zlí liberáli, aj s ich čertovskou liberálnou demokraciou, ktorú zosnoval Soroš na západe.

Tí, samozrejme, môžu za nárast radikálov, ktorí o svoje privilégiá nadraďovania sa nad druhých prirodzene odmietajú prísť.

Čo by to bol za svet, v ktorom by každý mohol byť rovnako šťastný ? Kde by susedia mohli mať časom viac ako on ?