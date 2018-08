Zrútená inštitúcia, propaganda Súmračná a miliardári na mizine (týždeň Petra Schutza)

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Udalosť týždňa

Stále únos.

Kauza vyzerá pre Slovensko čoraz horšie. Štrbina, ktorú sme si nechávali otvorenú pre možnosť, že štátne orgány sa zamotali do príbehu nevedome, sa od východiskového stavu len zužuje.

Aby sa Slováci na príbehu zúčastnili nevedome, nezávisle od seba by sa jedna za druhou muselo udiať viacero vysoko nepravdepodobných situácií. To je nepravdepodobnosť na entú. Trebárs na slovenskej strane by muselo dôjsť k fatálnemu zlyhaniu colnej a pasovej kontroly. Naopak, stať by sa nesmelo hostenie vietnamskej nomenklatúry na Bôriku osobne Kaliňákom v kritickom čase.

Vo verzii „nevedome“ by zároveň na vietnamskej strane únoscovia podstupovali obrovské riziko odhalenia – keďže Kaliňák a spol. nič netušia – pričom v stávke by nebol iba krach celej akcie, ale aj trestné stíhanie za zločin so sadzbou 12 rokov a vyššie. Debatovali všetci tí generáli s Kaliňákom hodinu iba preto, aby toľko riskovali? A keby bolo všetko „nevedome“, aký by bol dôvod na slovenskej strane už dávno nespustiť vyšetrovanie?

Ak sú bez viny, prečo sa prokuratúra či NAKA nemali k činu, veď v apríli bol únos už aj v novinách, pričom i Nemci tlačili... (To, že trestný čin bol spáchaný iba v Nemecku, čoho sa držia všetci počnúc Pellegrinim, je na úrovni Šafárika.)

Viac podobných článkov nájdete na SME+ . Vznikajú vďaka vašej podpore. Ďakujeme.

Spravodajské okienko

To, že SIS je prototyp zrútenej inštitúcie, bolo zjavné aj pred Šafárikom (píšeme to dávno), ale únos otvoril túto „tajnú službu“ takpovediac až do útrob.

Je skôr viac ako menej pravdepodobné, že v SIS buď nemali o zavlečení Vietnamca cez Slovensko tušenie, alebo mali, ale informácia nedorazila „zdola“ k riaditeľovi.