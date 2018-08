Pohodlný brexit by nevybavil ani Trump

Za obchod sa platí.

16. aug 2018 o 19:35 Peter Schutz

Na večeri pre svojich priaznivcov sa exminister Boris Johnson – vtedy bol ešte ministrom – dal počuť, že je veľká škoda, že namiesto Mayovej nemôže rokovať o brexite Trump.

Prečítajte si tiež: Vtip o moslimkách, veniec teroristovi. Briti na brexit skrátka nemajú čas

Vraj by už boli dohodnuté budúce vzťahy a aj všetko ďalšie by bolo jasné. Kruciálnu britskú podmienku, teda voľný obchod bez voľného pohybu osôb, by Trump presadil silou. Neustúpil by ako premiérka, takže vyjednávačom EÚ i eurolídrom by „došlo“, že jednotlivo, čiže pre každý členský štát zvlášť, je Británia dôležitejší obchodný partner než individuálne ten-ktorý člen pre Britániu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Takže v situácii, keď o taktike i stratégii rozhoduje nie Brusel, ale národné reprezentácie, by Únia pod reálnym tlakom vlastných podnikateľov a finančníkov upustila od nedeliteľnosti štyroch slobôd. A neskôr by ju – tvrdí Johnson – prešli všetky chute ukázať Britom, že za odchod sa platí.