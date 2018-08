Bugár odmieta vidieť realitu

Čas na prezumpciu neviny vypršal.

17. aug 2018 o 10:09 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

V Taliansku sa zrútil most, tu už dávnejšie skolaboval Híd. Zapadol až tam dole medzi Smer, SNS, Hrnčiara a bol by tam isto aj s HZDS, keby existovalo. Vôbec by sme to nemuseli vyťahovať, povedané už bolo všetko, to by však v prvom rade musel prestať rozprávať Bugár.

Nemáme na mysli to, že občas zvykne rétorickým spôsobom vzbudzovať nádej, a to takú, že bububu, odíde z koalície. Pretože nie, neodíde a nádej, hoci aj márnu, si s jeho osobou už nikto súdny spájať nemôže. Reč je o tom, čo v jednom obláčiku vypustil tento týždeň.

Odcitovať by sa z toho dalo všeličo a veru, čosi aj odcitujeme, na úvod však treba povedať, že Bugárovi sa na rozdiel od absolútnej väčšiny jeho koaličných kumpánov, čiže úplne všetkých, stále darí zachovávať aké-také dekórum. Odporné táraniny o akýchsi Sorosových deťoch či špinavých protislovenských prostitútkach by zrejme z jeho úst nevyšli ani v krajnej núdzi.