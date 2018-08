Česko sa stalo základňou vietnamskej rozviedky

Únos je len špičkou ľadovca.

17. aug 2018 o 14:08 Luboš Palata

Autor je redaktorom MF DNES

Slovenská vláda pod vedením bývalého premiéra Roberta Fica a exministra vnútra Roberta Kaliňáka si spolupáchateľstvom na minuloročnom únose vietnamského obchodníka a exposlanca Trinh Xuan Thanha urobila medzinárodnú hanbu.

A to aj keby sme prijali Ficovu a Kaliňákovu verziu, že o skutočnom dôvode zapožičania slovenského vládneho lietadla na cestu delegácie vietnamského ministra vnútra vtedajšia slovenská vláda nič nevedela.

Je to totiž niečo podobné, ako keby niekto požičal vládne auto s majákom lupičom, ktorí vykradli banku, pozeral by sa, ako do auta prenášajú vrecia s peniazmi, a predstieral by, že nič nevidí.

Keby Kaliňák z funkcie ministra vnútra už neodstúpil, toto by bol jednoznačný dôvod na koniec v úrade. A to aj prípade, že by sa potvrdila ministrova verzia, že slovenské orgány o ničom nevedeli, ktorá v minulých dňoch dostala mnoho trhlín.

Celkom určite by sa mala vec riešiť aj na úrovni Bratislava - Hanoj, pretože niečo také nemožno tolerovať. Operácia Vietnamcov má totiž pre krajiny ako Slovensko a Česko jeden zvlášť nepríjemný rozmer.

Pripomína totiž akcie komunistických tajných služieb z čias totality proti predstaviteľom demokratickej opozície, ktorí našli azyl v západných krajinách.

Mnohých z nich z týchto krajín uniesla či priamo fyzicky zlikvidovala nielen sovietska, ale aj československá rozviedka.

Samozrejme, je tu aj možnosť, že vietnamský obchodník sa vo svojej vlasti skutočne dopustil ekonomických zločinov, za ktoré bol následne odsúdený. Ale aj v tom prípade mal Hanoj ​​postupovať klasickou civilizovanú cestou a požiadať Nemecko o jeho vydanie.

Základňa pre rozviedku

Slovenský premiér Peter Pellegrini v kauze únosu úplne scestne argumentuje, že nechápe, prečo sa rieši škandál na Slovensku, keď sa nerieši na vládnej úrovni v Nemecku a Česku.

Predovšetkým, v Nemecku bol už jeden zo spolupáchateľov odsúdený a pobudne viac ako tri roky vo väzení, na ďalších niekoľkých Vietnamcov je vydaný zatykač.