Vlastný svet

Krátka poviedka do sto slov.

17. aug 2018 o 18:55 doStoSlov

(zdroj: doStoSlov)



Hodinky už dávno neukazovali čas, ale akúsi rozmazanú metriku. Denisa zažívala presne ten moment, keď človek padá do priepaste snov a nevedomky trhne pravou nohou. To, že bola z mäsa a kostí ako každý iný smrteľník, vyjadroval aj ženin mozog. Prevzal réžiu a úplne klišé spôsobom začal o tretej ráno predostierať najpálčivejšie otázky. Viečka intenzívne prešli do interného auditu. Zneprehľadniť pokojnú krajinu bez zavraždených novinárov a unášaných cudzincov sa podarilo iba otázke sociálne vylúčených komunít. Riešenie prišlo nevídane rýchlo! Kto iný by jej mal poradiť, ak nie ten, ktorého by spoločnosť už najradšej vylúčila.

