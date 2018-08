Slováci na juhu nemajú školy (píše Marek Maďarič)

Dožadujú sa toho, čo má maďarská menšina.

20. aug 2018 o 12:09 Marek Maďarič

Autor je poslanec za Smer-SD a bývalý minister kultúry

Školské prázdniny sa pomaly končia a viacerých rodičov znova trápi, že ich deti opäť nebudú môcť v septembri nastúpiť do základnej školy, v ktorej by sa učili vo svojom materinskom jazyku.

Ešte pred koncom školského roka presiakli do médií informácie, že slovenské deti v niektorých obciach na juhu Slovenska už roky nemajú dostupné predškolské a školské vzdelávanie v materinskom jazyku.

Znie to neuveriteľne a paradoxne, keď sa v tom istom období národnostné práva v oblasti školstva a kultúry posilňujú, čo považujem za pozitívne.

So situáciou som sa bol osobne oboznámiť v obci Rohovce v Trnavskom kraji, ktorej sa to týka, no nielen tej, ale aj ďalších obcí.

Na miestnej úrovni sa vie o tomto probléme minimálne od roku 2014, keď sa rodičia v Rohovciach začali zaujímať o vznik slovenskej základnej školy. Ale dlhší čas sa o tomto probléme vie už aj na úrovni trnavskej župy a na úrovni ministerstva školstva.

Choďte inam

Nikto to však nerieši a deti sú už niekoľko rokov v situácii, že nemajú dostupnú ZŠ prvého stupňa s vyučovacím jazykom slovenským. Ich rodičom odporúčajú, aby dali deti buď do maďarskej školy, alebo aby ich malé deti každodenne cestovali niekoľko desiatok kilometrov do Gabčíkova.

Viacerí rodičia to riešia aj tak, že si formálne prehlásia trvalý pobyt do blízkeho Šamorína, aby získali nárok umiestniť dieťa v šamorínskej škole, ktorá však narazila na kapacitné možnosti.

Rodičia týchto detí prejavujú nielen aktívny záujem o zriadenie prvého stupňa ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, ale predkladajú aj reálne návrhy – napríklad zriadiť nový školský obvod pre dotknuté obce, čím by sa naplnila povinná kvóta na počet žiakov.

Napokon takýto školský obvod majú zmienené obce zriadený pre maďarské ZŠ, čomu majú prispôsobenú aj autobusovú dopravu.