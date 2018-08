Poctivosť v tieni podozrenia

Komplot reaguje na Šípoša.

20. aug 2018 o 13:57 Peter Hajdin

Autor je spolumajiteľom agentúry Komplot Advertising

Je taký starý židovský vtip.

Stretne Izák Kohna a vraví: „Počujú, Kohn, ako ich tak vidím, musím im dačo povedať. Viete, ako ste boli onehdá u nás na návšteve s vašou paňou, stratili sa nám vtedy dve strieborné vidličky.“

„No toto! Hádam si o mne nemyslia, že ja, poctivý obchodník, k vám chodím kradnúť príbor!“ ohradí sa Kohn.

„Veď sa toľko nerozčuľujú, Kohn, ony sa tie vidličky nakoniec na druhý deň našli zapadnuté v príborníku. Ale chápete – ten tieň podozrenia, ten už zostal...“

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Gabriel Šípoš 16. augusta 2018 zverejnil blog. Píše v ňom o našej agentúre Komplot Advertising a o niektorých našich – súčasných aj bývalých – klientoch. Jeho koláž manipulatívne selektovaných faktov, zoradených a vyskladaných tak, aby výsledok budil dojem škandalózneho odhalenia – zarezonoval.

Šíri sa na sociálnych sieťach, denník SME ho vydal aj v printe (hneď v ten deň) a témy sa chytili aj ďalšie médiá.

Šípošov blog ma zastihol na rodinnej dovolenke. Najprv som si vravel, že to nechám tak a nebudem reagovať.

Veď najneskôr od čias víťaznej kampane Andreja Kisku som si na adresu našej agentúry či nás osobne vypočul už toľko kadejakých kombinácií faktov vytrhnutých z kontextu, všelijakých špekulácií aj vyslovených hlúpostí, že keby som mal reagovať na každú z nich, nerobil by som pomaly nič iné.

Potom som však zmenil názor. Predsa len, Transparency International ani denník SME hádam nie sú rovnaká liga ako povedzme Zem&vek a Hlavné správy. A ak mi záleží na zlepšovaní sveta okolo mňa, nebolo by poctivé mlčať. Takže reagujem.

Celá pravda

Akú motiváciu mal Šípoš napísať takto formulovaný blog? Neviem. Samozrejme, mohol by som zareagovať rovnakým metrom, napríklad niekoľkými vybranými faktami naznačiť súvislosti s dotáciou vo výške takmer tristotisíc eur, ktorú na jar dostala TIS na čele s Gabrielom Šípošom od ministra Kaliňáka.

A nechať – podobne ako to vo svojom blogu robí Šípoš – na ctenom čitateľovi, aby si spojil dve a dve.

Nebolo by to však poctivé. Celá pravda je totiž taká, že ministerstvo vnútra zo svojho operačného programu Efektívna verejná správa udelilo granty v celkovej výške 3,7 milióna eur na podporu 13 projektov viacerých mimovládok, medzi nimi aj VIA IURIS a ďalšie rešpektované mimovládne organizácie. To už zrazu neznie škandalózne, však?