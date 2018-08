Znásilnenie sme prežili. Teraz potrebujeme odpustenie

Ako vyliečiť rozdelenú spoločnosť?

21. aug 2018 o 10:24 Ondrej Prostredník

Autor je evanjelický teológ

Bolo to znásilnenie. Ako vo väčšine prípadov, znásilnenie blízkou osobou, ku ktorej mnohí prechovávali úctu.

Zachovajte pokoj a neklaďte postupujúcemu vojsku odpor! Tá nočná výzva z 21. augusta 1968 znela ako jedna z odporúčaných stratégií prežitia v prípade znásilnenia. Jej uplatnenie spravidla obeti zaručí život. Je to však život s hlbokou traumou.

Ľudia v Československu si po auguste 1968 volili rôzne stratégie prežitia. Útek, rezignácia, kolaborácia či aktívna úloha v tzv. normalizácii. Každú z týchto stratégií z morálneho hľadiska hodnotíme odlišne. Je medzi nimi zásadný rozdiel.

Nemali by sme však zabúdať, že spúšťačom týchto vo svojej podstate nezlučiteľných rozhodnutí bolo jedno a to isté násilie. Pri riešení následkov tohto násilia to z nás robí síce nedobrovoľných, ale predsa spojencov.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Tohtoročné okrúhle výročie vyplaví do našich vzťahov opäť množstvo nevyriešených vzájomných zranení. Spôsobili sme si ich voľbou rozličných stratégií prežitia.