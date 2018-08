Táto vražda nezapadne prachom

Ľudia, o ktorých Kuciak písal, dúfali, že po mesiacoch sa pozornosť verejnosti vrhne na niečo iné.

21. aug 2018 o 16:49 Beata Balogová

Čas neobrúsi ostré hrany vraždy novinára. Nie je možné zabaliť ju do politických prejavov o tom, že sme úspešná krajina. Alebo že cudzie ruky spod nás vyťahujú pevnú pôdu a narúšajú tak našu stabilitu. Nemožno ju schovať do policajných archívov, do ktorých sa verejnosť nedostane. Nech tam na tú vraždu nasadá prach. A zabudnutie.

Pred pol rokom zavraždili novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Pre niektorých je to len mediálna nočná mora, ale pre rodiny obetí a mnohých novinárov je skutočná, prelieva sa do každého nového dňa. Aj preto, lebo vražda nie je stále vyšetrená.

Ľudia, o ktorých Kuciak písal, dúfali, že po mesiacoch sa pozornosť verejnosti vrhne na niečo iné. Robert Fico ešte stále podhadzuje teórie o tom, že vražda a následné občianske protesty mohli vyhovovať cudzej sile, ktorá pracovala na jeho zosadení. A dúfa, že volič sa na to chytí.

Lenže my budeme opakovať aj pre voličov Fica, že vrah nie je odhalený a nech to bol ktokoľvek, konal z pocitu chránenosti. V atmosfére, kde štátni úradníci prichytení pri zneužívaní moci sa bránia verbálnym útokom na novinárov, že nahlodávajú štát a ničia dobrý obraz krajiny. Lebo štát a krajina sú oni.

Za posledné mesiace investigatíva na Slovensku neupadla. Práve naopak. Kritické médiá prinášali nové odhalenia, ktoré často siahali aj tam, kde sa vládna moc doteraz cítila v bezpečí. Nezastrašil ich ani nájomný obchodník s nízkosťou, Marian Kočner, ktorý dokonal svoju absurdnú výpravu proti novinárom urážkou, že on je vlastne novinárom, jedným z nich.

Časť verejnosti pochopila, že len vďaka kritickým médiám sa dozvie, keď sa niekto za jej peniaze spolčuje s mafiou. Ľudia pochopili, že webové stránky, ktoré recyklujú staré konšpiračné teórie nastriekané novou farbou, im túto službu nikdy neposkytnú.

Pochopili aj to, že vražda novinára je priamym útokom na schopnosť verejnosti kontrolovať mocných.

A tak budeme aj v mene verejnosti opakovať otázky: Kto a prečo zabil Jána Kuciaka? Kedy polícia poskytne ďalšie a dôveryhodné informácie o stave vyšetrovania? Kto bude niesť a akú zodpovednosť, ak sa tak nestane?