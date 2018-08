Nie, nenapadol nás Porošenko s Kiskom. A Štúr by vás vyfackal (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

Začalo to nejakým českým komunistom. Vraj nás v '68 neprepadli Rusi, ale Ukrajinci, lebo Brežnev bol Ukrajinec a politbyro bolo ukrajinské. Jasné. A druhú svetovú vyvolalo Rakúsko, lebo Hitler sa narodil v nejakom incestnom údolí.

Potom mi to isté napísal jeden primitív. Zásobuje ma spamom o Tisovi záchrancovi detí. Vychádza z toho, že slovenský štát bol šesťhviezdičkový rezort s akvaparkom pre židovské deti. Keď nepíše o Tisovi, tak ospevuje Háchu – novinkou je, že ľudí z Lidíc viní z toho, že sa stýkali s československými výsadkármi, a teda si za to, čo sa im stalo, môžu sami, no Hácha zachránil zvyšok obyvateľstva.

No a teraz Ukrajina. Napísal to už každý psychopat, splietajú niečo, ako že vlastne Porošenkov dedo s dedami ukrajinských fašistov chceli rozpútať v 68. majdan v Prahe, a teda ho vlastne aj spustili, ale potom proti nemu zasiahli, ale nejako to nevyšlo a západní špióni medzitým strieľali ľudí.

Tak takto chalani. Nemáte to radi, vaše malomeštiacke srdiečka sa preľaknú, že ako to môže takto povedať, však ho platíme z našich daní, teda ma vlastne spolufinancujete, keďže zvyšok dopláca viete kto.

Útočíte na naše základy

Musí vám jbť. Posledné týždne predvádzate najvulgárnejšie svinstvo. Škaredé slová sú oproti tomu komplimenty.

Klamete o obetiach a okupantoch, ako ozbrojený opilec zo žrebčína, tvrdíte, že to bolo inak, že my sme vlastne napadli Sovietsky zväz, asi sme nemali provokovať, asi sme mali minisukne a zaslúžili sme si znásilniť, však.