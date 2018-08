Ako hovorím s dcérou o okupácii

Nikto z nás nie je imúnny voči zlyhaniam.

23. aug 2018 o 10:04 Matúš Ritomský

Autor je umelec a publicista

Snažil som sa svojej sedemročnej dcére vysvetliť, čo znamenal vpád okupačných vojsk v roku 1968 a prečo sa o tom dnes aj po 50 rokoch tak veľa rozprávame. Predstav si, že by k nám domov jedného dňa prišiel cudzí pán a začal nám hovoriť, čo môžeme a nemôžeme robiť, ako máme žiť a čo si máme myslieť.

“ Aj dnes sú medzi nami mnohí pripravení zradiť, pridať sa na stranu silnejšieho. „

Najprv by vyhlásil, že odteraz tu s nami bude bývať, jednoducho by sa nasťahoval do jednej z našich izieb a hneď by začal robiť poriadky. Tebe by zakázal pozerať obľúbené rozprávky, namiesto toho by si mohla pozerať iba akési čudné filmy, ktoré by prehrával v našej televízii.

Nemohla by si sa viac hrať také hry, aké máš rada a aké ťa bavia. Ten cudzí človek by ti doniesol zopár nudných hračiek a presne ti povedal, čo s nimi môžeš robiť. Nepustil by ťa viac na veľké ihrisko, kam rada chodíš, dovolil by ti ísť iba na dvor pred domom aj to nie každý deň, iba za odmenu.