Súčasné umenie by ste v byte mať nechceli

Ani to od vás nikto nechce.

24. aug 2018 o 11:37 Martin Kasarda

Martin Kasarda je pedagóg a publicista.

Michael Wilson: Jak číst současné umění (Kniha Zlín, 2017)

Aký je rozdiel medzi umeleckým dielom a neporiadkom v izbe? Kedy ide o vandalizmus a kedy je to street art hodný ochrany galérií? Čo je vulgárne a čo vznešené? A ktoré z toho je umenie?

V tom, čo máme považovať za súčasné umenie, sa pravdepodobne nezhodnú ani dvaja kunsthistorici, ktorí by zhodou náhod boli jednovaječné dvojčatá. Výtvarné umenie je dnes súbor impulzov, ktoré môžete vidieť rovnako na ulici ako v inštitucionalizovaných budovách v najexponovanejších veľkomiest, na obrazovkách počítačov či vo voľnej prírode.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Umenie na prelome 20. a 21. storočia prežilo niekoľko kotrmelcov, ktoré zmenili naše vnímanie, narušili estetikmi dlho budovaný hierarchický svet s kanonizovanými majstrami a pôsobivou evolúciou umenia od jaskynných malieb cez Monu Lisu po Picassa.

Štyri kotrmelce

Prvým kotrmelcom sa stal biznis: umenie sa komodifikovalo, premenilo na výnosný obchod. Vypchatý žralok v podaní Damiena Hirsta sa skutočne predal za 12 miliónov dolárov. A aj iné bizarnosti sa predávajú len preto, že nesú podpis marketingovo dobre podchyteného umelca.

Zobchodovať umenie? To celé vymysleli Salvador Dalí a Andy Warhol.

Po druhé: umenie je všetko, čo sa za umenie vyhlási. Môžete na zem vysypať tekvicové semienka alebo nainštalovať svoju rozhádzanú izbu do galérie. Keď tomu dáte príbeh a vysvetlíte to politickým gestom či autenticitou, je to umenie.

A to vymyslel istý pán Marcel Duchamp, keď sa rozhodol vystaviť pisoár ako umelecké dielo s názvom Fontána.

Po tretie: umenie sa výrazne demokratizovalo. Priznajte si, nielen Karel Gott, ale aj vy máte doma plátna za pár eur a k tomu akrylové farby a skúšali ste namaľovať nejaký ten obraz. Alebo aspoň ste pomáhali vášmu dieťaťu. A veľmi sa to nelíšilo od výtvorov abstraktných maliarov, psychotikov či šimpanzov.

Byť umelcom je také ľahké.

Po štvrté: Umenie a gýč, úspech a popularita, marketing a predaje, množstvo či závratné sumy v aukciách, dlhé rady pred galériami či alternatívne magazíny oslavujúce „skutočné“ umenie? Aké kritériá si zvoliť v dnešnom čase, keď sa vzájomne neprekrývajú a úžasná recenzia v nejakom trendy umeleckom magazíne na alternatívnu videoinštaláciu nepredáva, zato rozkošné krajinky áno?

Ako teda spoznať to, čo je umenie?

Závislé od diváka

Autorom knihy Jak číst současné umění s podtitulom Umění 21. století zblízka je dlhoročný britský výtvarný kritik a publicista Michael Wilson. Ako sa sám priznáva hneď na úvod svojej publikácie, problém súčasného umenia je ten, že sa vlastne nedá definovať, respektíve, dá sa charakterizovať ako posttrendové.

Teda také, ktoré kašle na nejaké módy, trendy, smery. Je bezbrehé, formálne neuchopiteľné.