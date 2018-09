Múr je aktuálna téma. Nie je ich vo svete dosť?

Autorka je herečka a kabaretiérka

Idem do Anglicka na svadbu mojej celoživotnej kamarátky. Už som jej raz na svadbe bola, za svedka pred pätnástimi rokmi.

Z muža, ktorého si predtým vzala ako normálneho sympatického Angličana, sa po narodení ich syna vykľul čudák. Začal sa vyhýbať rodine a šťastie hľadať v ezoterike, až sa vyparil niekde do vesmíru.

Po dlhých zmätených rokoch otázok bez odpovedí, obviňovania a smútku si kamarátka dala inzerát do serióznej internetovej zoznamky, ktorý jej vygeneroval dvanástich mužov žijúcich v okolí a spĺňajúcich jej približné očakávania.

Už jej druhý pokus bol úspešný. Po dvoch týždňoch intenzívneho dopisovania sa stretla s príjemným Angličanom, rozvedeným rovesníkom, ktorého manželka opustila a začala si s jeho najlepším priateľom.

Všetko do seba zapadlo. Dvaja zradení ľudia túžiaci po čistom skutočnom vzťahu a po veľkej rodine už majú za sebou tri roky krásneho spolunažívania plného cestovania, romantiky, kultúrnych zážitkov, anglicko-slovenských rodinných stretnutí a iných malých či veľkých radostí.

Dokonca sa im splnil sen o veľkej rodine, v zložení: on, ona, jej syn, jeho dve dcéry a mačka. Kúpili si dom neďaleko Londýna a spoločne vedú jeho stavebnú firmu. Láska, úcta, vďaka a spolupráca. Tento víkend majú svadbu.

Až kým ich múr nerozdelí

Som šťastná, že som mohla na úvod uviesť tento inšpirujúci príbeh, lebo v poslednom čase som sa stretla s mnohými prípadmi, kde to nefunguje.

Oteckovia dostávajú málo stimulácie od unavených mamičiek svojich detí, tak sa dávajú unášať vzletnou energiou nezadaných žien, ktorých je všade ako maku. Prípadne unikajú od rodinných povinností a zavalia sa prácou, kde nájdu, paradoxne, viac oddychu.

Ženy sa tiež sťažujú na nedostatok pozornosti, ich muži, ktorí ich pred chomútom nosili na rukách, sa unavili a berú ich ako samozrejmosť. Oni im to potom oplácajú trucom, kritikou a výčitkami, na ktoré muži nechcú reagovať a radšej idú buď do krčmy, alebo si hodiny ťukajú do mobilu.

Z najlepších priateľov sa stávajú dvaja pomaly sa odcudzujúci ľudia, ktorí sa nevedia rozprávať. Lepšie povedané, nevedia sa počúvať. Postupne si medzi sebou vystavajú múr. Tehlu po tehle, až kým ich múr nerozdelí.