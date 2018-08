Krátka poviedka do sto slov.

24. aug 2018 o 19:15 doStoSlov

(zdroj: DoStoSlov)

Jeho božstvo si vyložilo nohy popri rieke Styx. Jeden by si pomyslel, že tu nemožno oddychovať od práce, no skúste buzerovať veľkého Háda. Popri kávičke osvetľujúcej okolité prostredie čítal tamojší denník NIE SME. Pohrúžil sa do rozhovoru s príjemcom "bratskej pomoci" zo 68-ho. "Viete," začala výpoveď a nepopulárny expert na podsvetie si predstavoval, ako si mŕtvy muž oblíže pery, pripravujúc sa na dlhý príbeh. "Nebol to až taký podpásový akt. Naozaj si neviem predstaviť ešte päťdesiatkrát oslavovať narodeniny, a potom zomrieť v starobe na kolaps, zatiaľ čo sa svet mení na les plný mocných dubísk."

