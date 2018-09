Môže sa vôbec diskutovať o svätici?

Anna Kolesárová je Me too kresťanských konzervatívcov.

1. sep 2018 o 9:42 Zuzana Kepplová

Slovenský rozhlas znel ráno minulú nedeľu na nerozoznanie od rádia Lumen. Moderátor Štefan Chrappa sa rozprával s hovorcom Konferencie biskupov Martinom Kramarom o blahoslavení Anny Kolesárovej. Ani nie tak rozprával ako mu uľahčoval monológ.

Téma novej slovenskej svätice samozrejme patrí do RTVS. No ak by chcel poslucháč výlučne oficiálny výklad cirkvi, naladí si Lumen, Lux, otvorí Katolícke noviny alebo klikne na sociálne siete.

Hovorca KBS sa diskusii vyhol aj v prípade odpovede na polemický článok našej redaktorky Michaely Žurekovej. Tá upozornila, ako cirkevný diskurz okolo Kolesárovej smeruje k tomu, že znásilnenie sa chápe ako účasť obete na hriechu. A cestou von je smrť.

Kramara na následnú polemiku odpovedal ako na "negatívne reakcie na blahorečenie". Svoju odpoveď uverejnil na stránke biskupského úradu, ktorá vznikla k samotnej udalosti. Možno si myslel, že sa tak vyhýba sporu a iba opravuje nedorozumenia.

Alebo, že nie je dosť dôstojné angažovať sa v debate k svätici?

Kolesárová ako Me too

Ochotnejšia skloniť sa k diskusii s konkrétnou redaktorkou sa ukázala Zuzana Hanusová z portálu konzervatívneho denníka Postoj. Ponúka taký výklad Kolesárovej, ktorý sa pretína s prebiehajúcou debatou o Me too.