Trump má pod palcom tep globálnej ultrapravice

Žiada spravodlivosť pre bielych farmárov v JAR.

27. aug 2018 o 17:41 Zuzana Kepplová

Trump si doteraz existenciu afrického kontinentu vo svojej politike ani nevšimol. To nehovoríme my, ale bývalý americký veľvyslanec v Juhoafrickej republike Patrick Gaspard. Rozčúlilo ho Trumpovo náhle juhoafrické vzopätie týkajúce sa údajného prenasledovania tamojších bielych farmárov.

Americký prezident si pozrel obľúbenú stanicu Fox News, kde moderátor tvrdil, že bielym farmárom hrozí vyvlastnenie bez náhrady. Zareagoval vyhlásením, že poverí svojho ministra zahraničia prešetrením „odoberania pôdy a zabíjania vo veľkom bielych farmárov“.

Čo americká alt right ihneď pokrstila, že ide o „genocídu“. Ajhľa, nikto so slovom genocída nezaobchádza s takou neznesiteľnou ľahkosťou ako konšpiračná krajná pravica.

Ak by sa totiž v JAR dialo čosi, čo by aspoň v kontúrach pripomínalo politické prenasledovanie, veríme, že by sme sa to dozvedeli (OSN, Human Rights Watch...). Prenasledovanie farmárov sa dnes deje na mnohých miestach planéty – napríklad tam, kde stoja v ceste korporáciám alebo nacionalistickej politike (prípad indického Assamu). O najnovšom prípade genocídy možno hovoriť pri mjanmarských Rohingoch.

No nič z toho Trumpa doteraz nenútilo budiť Pompea.

Náhly záujem o bielych farmárov totiž len stavia na predstave, ktorú ochotne šíri krajná pravica, že ak sa bieli ocitnú v politickej menšine, zoberú im ešte aj tú stoličku, na ktorej sedia. A preto, tvrdia, neradno popustiť ani o piaď. (U nás sa to volá azylová politika.)