Priateľ môže byť zradcom. Poučenia z roku 1968, ktoré si nikto nevezme k srdcu

Zazneli pri spomínaní na okupáciu Československa 21. augusta 1968 nejaké poučenia pre dnešok? A sme schopní si ich po 50 rokoch vziať k srdcu?

Zazneli. Nie sme.

Niekoľko viet, ktoré by sa dali tesať, nájde čitateľ v nasledujúcom texte. A kto pozorne sledoval hodnotenia roku 1968, určite zaznamenal aj ďalšie múdre závery.

Poučenie z nich je ťažké z mnohých dôvodov. Tým hlavným je, že rozhodovanie občanov aj politikov dnes ovplyvňujú nové sily: únava z demokracie, pocit nerovnosti v spoločnosti, neistota spôsobená globalizáciou, migráciou a novými technológiami, hazardné správanie populistov...

Avšak okupácia Československa a následná normalizácia sú také dôležité súčasti československých dejín, že stoja za premýšľanie. Už kvôli obetiam aj ďalším hrdinom augusta 1968.

Najpresnejšie poučenie

„To najcennejšie, čo z pražskej jari pretrvalo, je ako obvykle v dejinách varovanie: neverte nikdy svojím vodcom tak, aby ste stratili schopnosť zbaviť sa ich.“ Táto veta Petra Pitharta, niekdajšieho českého premiéra, predtým disidenta a do septembra 1968 člena KSČ vydá za viac než reči o étose 68. a hodnotách Pražskej jari.

Pretože je realistická a pamätá na to, čo je podstatné - pevné ústavné inštitúcie, nezávislé súdy, prokuratúru, políciu, médiá, vyvažovanie mocí.

Pithart, autor skvelej knihy Osmašedesátý, k tomu v Lidových novinách dodal: „Najlepšia vláda je tá, či už vládne ktokoľvek, ktorej sa dá ľahko zbaviť, keď nevládne dobre. To je to, čo zostalo z onej dôverčivej, dojemnej, ​​bájivej jari - a nie je to málo.“

Toto presné ponaučenie dnes vôbec neplatí v Maďarsku ani v Poľsku a pri porovnaní Česka a Slovenska je na tom teraz určite horšie Praha (hrozba Babiš).

Najpodivnejší komentár

Vedľa úbohého výroku šéfa komunistov Vojtěch Filipa, že za inváziu môžu nie Rusi, ale Ukrajinci, pretože Brežnev bol Ukrajinec, sa v médiách objavili stovky cenných svedectiev, dojemných spomienok pamätníkov, analýz historikov aj ohliadnutí politológov a sociológov.

Avšak jeden príhovor - práve reakcia na Filipove bludy - bola nepochopiteľná vo všetkých významoch tohto slova. Český premiér Andrej Babiš na oficiálnej tlačovej konferencii po rokovaní vlády povedal k sovietskej okupácii tieto slová (vyniknú zapísané ako báseň, čo sociálne médiá ihneď urobili - podoba i radenie sú autentické):

Kto to bol, neviem

(Andrej Babiš, 2018)

Kto to bol,

neviem.

Ľudia hovorili,

že prišli Rusáci,

to je všetko.

Spomíname si potom,

keď nás okupovali,

keď sme hrali hokej,

a samozrejme Palach

a všetko.

V šesťdesiatom ôsmom bola nádej,