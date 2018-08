Cirkev sa vedome vzdala Anny ako človeka a obete

Aby vytvorila umelú legendu, príbeh idealizovanej postavy.

28. aug 2018 o 14:22 Samuel Jezný

Autor je teológ

Kto si pripomína ženy znásilnené počas vojny? Príbeh Anny Kolesárovej – mladej ženy, ktorú zastrelil sovietsky vojak po tom, ako sa bránila pokusu o znásilnenie, si zaslúži našu pozornosť.

Rímski katolíci by si zas zaslúžili pochvalu a uznanie za to, že si takéto obete vojny pripomínajú. Cirkev na Slovensku však celý proces nezvláda, a teraz viní „dnešný svet“ a médiá, že na ňu útočia.

Zabudnuté obete

Kým vojakom-osloboditeľom staviame pomníky a Slovenské národné povstanie si pripomíname preletom stíhačiek, na ženy a deti znásilnené bojujúcimi armádami si spomenie málokto.

Tento rozpor znázorňuje pamätník v berlínskej štvrti Treptow. Nad hrobmi tisícov sovietskych vojakov sa týči monumentálna socha – vojak osloboditeľ stojaci na zlomenej swastike drží v pravej ruke meč a v ľavej malé dievča. Koho je to pomník?

Je to pamiatka na osloboditeľa Európy, alebo pripomienka násilia na miliónoch znásilnených dievčat, ktorá sa čnie nad telami páchateľov a ich spolubojovníkov?

Niektoré odhady hovoria o tom, že len v Berlíne znásilnili sovietski vojaci 100-tisíc žien. V celom Nemecku mohlo ísť až o 2 milióny obetí.

A aby sme nehovorili len o Sovietoch: kto vie, koľko žien bolo znásilnených na Slovensku, a naopak, ako sa po boji správali k ženám vojaci fašistického Slovenského štátu, protifašistickí povstalci alebo členovia Československého armádneho zboru?

Sexuálne motivovaného násilia sa dopúšťali počas vojny všetky bojujúce strany. V záplave zverstiev spáchaných (nielen) počas 2. svetovej vojny na tieto obete zabúdame.

Ak by si rímskokatolícka cirkev pripomenula vojakmi znásilnené ženy, hoci aj blahorečením Anky Kolesárovej, slúžilo by jej to ku cti. Cirkev by to však musela urobiť vhodným spôsobom – a presne to je kameňom úrazu.

Zlá teológia

Blahorečenie Anky Kolesárovej ukazuje, že to, ako rímskokatolícka cirkev vníma otázku panenstva, sexuality a sexuálneho násilia nie je udržateľné. Katolíci sa skutočne nemôžu hnevať na to, keď ich postoje časť spoločnosti považuje za nemorálne.

Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska sa však nezmohla na inú, než stereotypnú reakciu v štýle: „Pozrite, liberáli na nás útočia!“ „Svet“ vraj vyrušuje Ankina svätosť. Nič nie je ďalej od pravdy.