Hrdinovia ťahajúci frajerky za vlasy po schodoch

Musíme si upratať v najužšom kruhu.

28. aug 2018 o 23:47 Matia Lenická

Autorka je dídžejka a hudobná producentka

Mama by ma zabila, musím sa liečiť. Odmietla kamarátka otázku, či by sa ku mne nepridala na cestu do Košíc. Jedna z viacerých kamarátok, ktoré sa mi zverili, aké domáce násilie si museli pretrpieť.

Scenár, ktorý by sa neuchytil ani vo väčšine thrillerov, keď na prvý dojem príjemný chlap sa časom zmení na kontrolujúce monštrum, ktoré skončí v zamestnaní, aby mohol svoju “priateľku” sledovať doma.

Je len jednou z mnohých, ktoré sa mi zverili s tým, čo sa im stalo. Od znásilnení po bitku, domáce násilie je oveľa častejší jav, ako si spoločnosť pripustí. O to horšie, ako uvidíte následne v diskusii pod týmto článkom, ako to ľudia bagatelizujú, z obetí robia vinníkov, ako sa hráme na to, že sa tieto veci nedejú a ak, tak tým, čo si to asi zaslúžia.

