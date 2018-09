Ako uspieť s podnikom, ktorý neexistuje

Ani TripAdvisor už nič negarantuje.

3. sep 2018 o 13:48 Daniel Dujava

Autor je ekonóm a pedagóg

V novembri minulého roku Oobah Butler dosiahol niečo, o čom sa mnohým iba sníva.

Zabudnite na Michelinove hviezdičky, Butlerov The Shed of Dulwich bol londýnskou reštauráciou číslo jeden podľa stránky TripAdvisor.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Butlerov úspech bol o to výnimočnejší, že The Shed of Dulwich nikdy neexistoval. Butlerovi stačilo na prvé miesto fotogenické „jedlo“ naaranžované z holiacej peny a tabliet do umývačky riadu, ktorým sa doteraz možno pokochať na oficiálnej stránke „najlepšie stráženého tajomstva Londýna“.

A k tomu kopa falošných recenzií.

TripAdvisor tak zápasí so symptomatickým problém informačného veku. Pozitívne ohlasy si možno poľahky objednať nielen na „recenzných farmách“ v Číne a juhozápadnej Ázii, aj Oobah Butler ešte nedávno písal recenzie po desať libier za kus.