McCain nazval Putina pravým menom (píše Mikuláš Dzurinda)

Zosnulý senátor bol mužom princípov.

5. sep 2018 o 11:23 Mikuláš Dzurinda

Autor je prezident Martensovho centra, dvakrát bol predsedom vlády SR

Od toho nedeľného rána, keď som sa dozvedel o úmrtí senátora Johna McCaina, sa neustále vraciam k našim niekoľkým spoločným rozhovorom a zamýšľam sa nad odkazom jeho politického života. Nepochybne mu my občania postkomunistických krajín zostaneme navždy vďační za jeho významné príspevky k víťazstvu Západu v studenej vojne so Sovietskym zväzom, za integráciu našich krajín do NATO a za neochvejné šírenie demokracie vo svete.

Bezpochyby, že symbolom pádu železnej opony v Európe navždy zostane prezident Ronald Reagan a spolu s ním aj Margaret Thatcherová, pápež Ján Pavol II., Helmut Kohl či Francois Mitterrand. Veľmi dobre sme však vedeli, že medzi nich patril aj senátor John McCain.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Aj keď v niektorých záležitostiach zahraničnej politiky sa s prezidentom Reaganom nezhodoval, v prístupe k politike Sovietskeho zväzu John McCain prezidenta Reagana neochvejne a dôsledne podporoval.

Pád železnej opony na našich hraniciach, pád Berlínskeho múru a víťazstvo v studenej vojne otvorili dvere k znovuzjednoteniu Európy a integrácii našich krajín do euroatlantických štruktúr. A tak sa pomaly začal napĺňať dlhoročný sen ľudí túžiacich po slobode. Státisíce Slovákov, Čechov, Poliakov, Maďarov, Baltov, ale aj Balkáncov chceli vidieť svoje krajiny čo najskôr v NATO a EÚ.

Toto Rusko nedovolí

Cesta do týchto zoskupení však nebola jednoduchá ani hladká. Z prvej eufórie vzniku „nového sveta“, ale aj vďaka šoku Sovietskeho zväzu z porážky v studenej vojne sa zrodil vstup prvých troch krajín do NATO: Česko, Poľsko a Maďarsko vstúpili do aliancie v roku 1999.

Keď som však v novembri toho istého roku ako predseda slovenskej vlády žiadal v Bielom dome prezidenta Clintona, aby aj moja vlasť dostala šancu vstúpiť do NATO, odvetil mi: „Zmeškali ste vlak, neplnili ste podmienky členstva, zostali ste sami.“