Školstvo je hanbou všetkých slovenských politikov (píše Michal Havran)

Klasika, školy nemajú učebnice, SAV má konflikt s ministerkou v čižmách, učitelia sa vrátili z letných brigád, aby mohli začať pripravovať deti na budúcnosť, ktorá nás začína obchádzať, ale my riešime poukazy na dovolenky, utečencov v Ceute a nezmysly.

Nezmysly.

Pretože povinnosťou slovenských volených zástupcov je vytvárať také prostredie, aby sme vedeli, kam chce krajina smerovať a na akom mieste sa umiestni v boji o budúcnosť.

Všetci to vedia a všetci to opakujú, riaditelia a riaditeľky to zdôrazňujú v slávnostných príhovoroch, príde aj ministerka, lebo je to pekné a neškodné odfotiť sa s deťmi s veľkými taškami.

Aj im povedia, že oni a ony sú budúcnosť, že oni a ony raz preberú krajinu aj dodajú, že Slovensko musí byť vzdelanou a kultivovanou krajinou, že vysokoškolský diplom je napriek Sládkovičovám a Skaliciam ešte stále vstupenkou do civilizácie, že celá spoločnosť, celá naša kultúra postavila vzdelanie do svojho stredu, vďaka čomu sme v minulosti predbehli zvyšok sveta.

Zlé a dobré rodiny

“ Každý boj o charakter spoločnosti ide cez kultúru a jazyk, chápali to katolícki aj protestanstkí reformátori. „

A čo ďalej? Pretože zvyšok sveta, krajiny, o ktorých máme hlúpe vtipy, Čína, India, africké ekonomické zázraky nás už predbiehajú a my sa zaoberáme tým, ako ušetriť na kúrení v školách, ako podviesť pri prácach na budovách úrady, ako zatepliť len trocha.

Zatiaľ čo poradenské firmy, konzultanti a účelovo vymyslené pumpy na prachy kradnú, máme deti, ktoré už nemajú na cestu do školy, choré deti, žiaci, ktorých rodičia skončili a štát nie je schopný postarať sa o ne, deti, ktoré nikdy nebudú mať rovnaké šance, pretože sa narodili do zlých rodín, a máme deti, ktoré nikdy nebudú poznať skutočnú spoločnosť, pretože ich domýšľaví rodičia presvedčení o ich genialite ich dávajú do smiešnych uniformovaných škôl, kde zakladajú startupy a robia fundraisingy.