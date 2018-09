Zuzana, ešte nenastal čas odísť

Ad: Kauze predsedníctva som dala dva roky. Odchádzam.

6. sep 2018 o 11:21 Milota Sidorová

Autorka je urbanistka, facilitátorka a moderátorka

Milá Zuzana,

stretli sme sa v Prahe na workshope o mladých ľuďoch, ktorí menili Európu. Bolo to Fórum 2000. Miesto, ktoré oslavuje demokraciu a ľudí, ktorí pre ňu robia veľa.

Viedla som workshop o médiách. Bola si reprezentantkou Slovenska.

Videla som ťa prvý raz. Máš drobnú postavu, ale mala si v sebe energiu a inteligenciu, s ktorou si zapájala do debát. Bola si na správnom mieste.

Sledovala som a obdivovala tvoju aktivitu po tom, čo si odišla z ministerstva do Transparency a chodila do škôl učiť deti a mladých ľudí. Keď vo februári zavraždili Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú, dozrelo vo mne vedomie definitívne opustiť Prahu a presťahovať sa naspäť na Slovensko. Toto bol čas, keď by sa vzdelaní Slováci, ktorí vynikajú v zahraničí, mali posúvať späť. Pretože situácia je taká neúnosná, že musíme okamžite začať transformovať Slovensko.

Zvlčili Slovensko

Po návrate som začala pracovať pre nadáciu, ktorá sa zaoberá budúcnosťou Slovenska. Nuž a tá budúcnosť nevyzerá dobre. Automatizácia ohrozuje viac ako polovicu pracovných miest, absentuje akákoľvek mediálna gramotnosť a po internete sa rozlievajú trollovia, ktorí so sebou sťahujú ľudí chudobných duchom aj materiálne.