Kaliňák opäť zaklamal a najlepší zákon Smeru (týždeň podľa Schutza)

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Udalosť týždňa

Idlíb. Rusko-asadovská protipovstalecká ofenzíva je možno aj odpoveďou (jednou z odpovedí) na otázku, o čom nedávno – okrem iného - medzi štyrmi očami viedli reč Putin a Trump. Prezidentský tweet, ktorý Sýriu a Rusov varuje pred masakrami v Idlíbe, znie akoby Trumpova planá náhražka, ospravedlňovanie sa za to, že opustil bývalých spojencov a pripustil ich vydymenie z poslednej oblasti vzdorujúcej Asadovi.

Je totiž sotva predstaviteľné, že Rusi s Asadom by sa pustili do akcie bez mĺkveho súhlasu, či presnejšie odvrátenia zrakov v Bielom dome. Trump je dosť prchký a nevypočíateľný (Woodward: Navrhoval zavraždiť Asada.), aby udrel späť silou, ktorá by rusko-sýrsku alianciu mohla veľmi mrzieť.

Udalosť II

Petrov a Boširov. Dostatok dôkazov na medzinárodný zatykač na dvoch Rusov za pokus o vraždu je zásadný príspevok britských vyšetrovateľov, ktorý rozvracia kremeľskú verziu, že nemajú nič spoločné s atentátom na Skripaľovcov (otec a dcéra).

Kontaminácia hotelovej izby novičokom, kde Petrov s Boširovom prespali, definitívne potvrdzuje, že pracovnou metódou ruskej mocnosti je teror. Kremeľské zapieranie – vraj ich nepoznajú, nevideli – je prirodzený reflex, zoči-voči britským dôkazom však nemá silu. Pozerať by mali zvlášť Rakúšania, Taliani, Gréci, Zeman, Orbán a ďalší „Putinversteher“, ktorých slabosť pre Rusko rozrýva geopolitické ukotvenie Európy.

Udalosť SR

Kali opäť zaklamal. Iste, to že Kaliňák klamal, udalosť, samozrejme, nie je. Lenže najnovšia lož, že minister vnútra sa nahlasuje ako pasažier na palube špeciálu vždy, respektíve často, s veľkou silou pripomína, že každé ďalšie klamstvo nás približuje takpovediac limitne k istote slovenskej spoluúčasti na únose.