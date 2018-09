Krátka poviedka do sto slov.

7. sep 2018 o 19:01 Dostoslov

(zdroj: Dostoslov)

DERNIÉRA

Sv. Michal, Alžbeta, Cyril a Metod, ba dokonca aj milosrdní bratia sú krátki na Dôveru. Široký má skratku k veľkej diaľke a hlbokej peňaženke. "Na neškodnú sa nepoľuje," odklepáva ministerka pozemky za lacno s vysychajúcou slzou ešte v oku. Nemusí byť luna v škorpiónovi ani Mars v retrográde, aby sme si uvedomili, že musí dôjsť k látkovej premene. Chýba tu organika a lepší metabolizmus. Jediné, čo dostaneš sú školské obedy zadarmo. Hranol do ti do hrdla tlačí kaktus, aby si sral z neho kocky. Nežer mu to.

