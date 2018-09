Woodwardova kniha navedie Trumpa, koho sa má zbaviť

Nová kniha Boba Woodwarda „Strach: Trump v Bielom dome“ je ohromujúcim katalógom bezhlavosti, lživosti a neschopnosti úradujúceho prezidenta USA. No ak si rozoberieme spravodajstvo najskúsenejšieho amerického investigatívneho novinára – Woodward pomohol k pádu prezidenta Richarda Nixona v roku 1974 – zistíme, že nevhodnosť Donalda Trumpa na túto pozíciu predstavuje najväčšiu hrozbu pre spojencov USA a svetové inštitúcie. Amerika, aspoň nateraz, však naďalej bohatne.

Kniha, ktorá má vyjsť 11. septembra, sa začína anekdotou zo septembra 2017, podľa ktorej Trump prikázal pobočníkom, aby pripravili list, ktorým by Spojené štáty odstúpili od zmluvy o voľnom obchode s Južnou Kóreou v hodnote 150 miliárd dolárov.

Trumpov vtedajší hlavný ekonomický poradca Gary Cohn si uvedomuje, že toto rozhodnutie by bolo katastrofálne pre bezpečnostné záujmy USA na Ďalekom východe. Takže list jednoducho ukradne z prezidentovho písacieho stola a Trump, ktorého pozornosť je také ľahké odpútať, to nikdy nezistí.

Cohn údajne tento trik prvýkrát použil na jar 2017, keď ukradol návrh príkazu na stiahnutie krajiny z dohody NAFTA o voľnom obchode medzi USA, Kanadou a Mexikom. Trump si ani vtedy nevšimol, že by niečo chýbalo a o NAFTA sa naďalej rokuje.

Ešte viac než tieto bizarné epizódy však Trumpov odhalený svetonázor vyvoláva u čitateľov najväčšie zdesenie a ohromenie nad zverejnenými úryvkami zo Strachu. Woodward mal prístup ku kópii Trumpovho príhovoru o americkej ekonomike, ktorý predniesol pred svojou legislatívou znižujúcou dane – čo je jediný významný zákon schválený počas prvého prezidentovho roka vo funkcii.

Na okrajoch príhovoru, striedavo malými a veľkými písmenami, Trump vytlačil „TRADe is BAD” (OBCHOd je ZLÝ). Keď ho Cohn požiadal o vysvetlenie, prečo si to myslí, Trump odvetil „Lebo. Prosto si to myslím už 30 rokov."

Bunkrová mentalita

Nešlo však len o obchod. Podľa Woodwarda zasa inokedy ignoroval minister obrany Jim Mattis impulzívny príkaz prezidenta zavraždiť sýrskeho prezidenta Bašára Asada po útoku zakázanými chemickými zbraňami („Zabite ho! Poďme naňho!“).

Bývalý Trumpov personálny tajomník Rob Porter zosnoval odklad alebo zmarenie neblahých prezidentových pokusov stiahnuť sa z NATO. A Mattis bol nútený brániť americké systémy včasného varovania na Aljaške, ktoré majú hlásiť jadrový útok zo Severnej Kórey.