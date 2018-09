Superkandidát Kažimír? Čisté zúfalstvo (píše Ivan Mikloš)

Kažimír za renomé vďačí marketingu.

10. sep 2018 o 11:47 Ivan Mikloš

Autor bol ministrom financií SR, pôsobí ako poradca ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana.

Zdá sa, že Robert Fico je v zúfalej situácii. Informácie z dobre informovaných zdrojov o možnej kandidatúre ministra financií Kažimíra na prezidenta vo farbách Smeru to pekne ilustrujú.

Ukazujú, že to, čo Fico najviac potrebuje, je beztrestnosť pre seba a Roberta Kaliňáka a na dôvažok by sa mu ešte hodilo teplé miestečko, ktoré by túto beztrestnosť poistilo a zároveň spojilo s pohodlím a honorom.

Takže ešte stále neprestal snívať svoj sen o Ústavnom súde, ale na to, aby sa tento sen realizoval, potrebuje, aby mal Smer od polovice budúceho roka svojho prezidenta.

Miroslav Lajčák sa bráni zubami-nechtami, Peter Pellegrini už dal preventívne veľmi jednoznačné verejné vyhlásenie, že kandidovať nebude, a tak si Fico v zúfalstve spomenul na Kažimíra.

Nepochybujem, že ten, rovnako ako Lajčák a Pellegrini, po kandidatúre nijako netúži, je však v trochu inej situácii.