Hlupákov by ste predsa nezamestnali

Komunálnymi voľbami podpisujeme pracovnú zmluvu.

9. nov 2018 o 20:59 Beata Balogová



Starostovia, primátori a miestni poslanci sú naši zamestnanci. Platíme ich z našich daní za prácu, ktorá by mala byť prospešná pre čo najväčšiu komunitu ľudí. Nielen pre ich rodiny: biologické či mocenské. Kampaň je prijímací pohovor a voľbami podpisujeme pracovnú zmluvu. Na štyri roky.

Tak ako vrcholový politik, aj miestny poslanec musí chápať, že táto zmluva je záväzná. Práve preto využime svoj hlas. Samozrejme, ani voľbami sa naša práca nekončí. Je dôležité, aby sme ich nielen prijímali, ale potom aj kontrolovali ich prácu. A v tom vám budeme pomáhať.

V komunálnych voľbách si nevyberáme anonymných úradníkov, ktorí sa stratia v útrobách riadenia štátu. Výsledky ich práce budeme vidieť každý deň, cestou do práce, pri výbere základnej školy, pri hľadaní domovov dôchodcov. V tom, aká budova rastie alebo nerastie vo vašom okolí.

Tí leniví, neslušní a hlúpi, amatéri, klamári a populisti na miestnej úrovni narobia porovnateľne veľké škody, akoby narobili vo vrcholovej politike.

Tak im, prosím, zabuchnime už v týchto voľbách pred nosom dvere. Lebo my ich zamestnávame a je malá pravdepodobnosť, že do vlastného podnikania by ste si takých pustili.