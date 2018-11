Kto pomáha rozhodnúť voľby na dedine

Autorka je šéfredaktorka The Slovak Spectator

Komunálne voľby. Novinári a politické strany upierajú zrak na Bratislavu a krajské mestá, kde, aspoň tak sa to hovorí, ide o veľa.

Lenže koho okrem Bratislavčanov a novinárov naozaj zaujíma, kto sa stane primátorom Bratislavy? Keď žijete na dedine so sedemsto obyvateľmi, tak ako ja, viete, že na Bratislave vôbec nezáleží. To doma ide o všetko.

Viem o tom svoje. V domácnosti, kde som vyrástla, sme zažili štyri komunálne kampane. Volebný analytik by úvodom svojej analýzy zdôraznil, že každá mala svoje špecifiká, no zároveň v nich možno pozorovať isté spoločné znaky.

Obvolaj kamarátky

V kampani sa vymýšľajú rôzne taktiky, bez ohľadu na to, či sa snažíte presvedčiť desaťtisíce alebo len desiatky voličov. Kandidátov a kandidátok na starostu môže byť aj šesť (teda viac ako jeden na sto obyvateľov). Niektorí však kandidatúru už podávajú s vedomím, že sa niekedy, v správnom čase, nie priskoro, ale ani nie prineskoro, vzdajú v prospech svojho favorita, iní kalkulujú so straníckou nomináciou verzus nezávislou kandidatúrou.

Pracovníčka obecného úradu si v deň uzatvárania kandidátok musí dať panáka po tom, ako jej zoznam kandidátov za stranu, o ktorej ani nevedela, že existuje, prinesú domov o pol desiatej večer. Z taktických dôvodov. (Alebo možno len zabudli, že "sa to odovzdáva už dnes".)

Pri kandidatúre na poslanca alebo na starostu je dôležité tváriť sa, že o nič nejde. Že to chcete len tak skúsiť, že vás presvedčili, lebo nemal kto iný, že vy sa vlastne obetujete pre dobro obce. Osobné motivácie nepriznáte, ani to, že si myslíte, že by vás tá práca vlastne mohla celkom baviť.

Niektorí sa v začiatkoch kampane vyslovene vyhýbajú verejným podujatiam, "aby na mňa nepovedali, že si robím kampaň".

Tesne pred moratóriom však tento druh zábran väčšinou z každého kandidáta spadne, a možno aj tí, ktorí sa pôvodne mali kandidatúry takticky vzdať, v zápale súťaže prehodnotia svoje pôvodné plány. Navaria guláš a zorganizujú stretnutie s občanmi, kde - väčšinou s pomocou starého dobrého powerpointu, v tom lepšom prípade - odprezentujú svoju víziu pre dedinu 21. storočia.

Tá naozajstná kampaň však, podobne ako v mestách, prebieha inde.