Víťazom komunálok je generácia Y

Skutočných nezávislých len ťažko budú môcť korumpovať peniazmi.

13. nov 2018 o 8:45 Ondrej Prostredník

Autor je evanjelický teológ

Zo startupov už vyrástli. Dnes vlastnia prosperujúce firmy alebo pracujú na úspešných projektoch vo veľkých korporáciách. Po štúdiu v zahraničí sa vrátili domov. V tridsiatke si zakladajú rodiny a kupujú si byty alebo stavajú domy.

A hlavne začínajú pretvárať prostredie, v ktorom chcú žiť. Cyklotrasy vo víťazných programoch sú toho najlepším dôkazom.

Zo zúfalých konšpirácií o Sorosových deťoch a o tom, ako o nich Fico všetko vie, majú akurát tak dobrú zábavu. Idú si za svojím a tým je cieľavedomý a inteligentný plán pre túto krajinu.

A nie sú to len cestičky pre bicykle. Je to úplne nový duch, ktorý vanie z ich plánov. Je to presvedčenie, že ľudia na dedinách a v mestách môžu vedľa seba žiť naozaj ako ľudia v prostredí, kde sa vzduch dá dýchať, fungujú tam služby, školy, zdravotníctvo, kultúra a infraštruktúra.

Na frak dali aj fašistom. Démoni minulosti síce ožívajú, ako pri stom výročí konca prvej svetovej vojny musel dnešným pravicovým populistom pripomenúť Macron. Ožívajú aj u nás. Zdá sa však, že ozaj ide len o démonov.

Kto totiž verí na ľudskú spolupatričnosť a lásku, ten ich ľahko prekukne a porazí.