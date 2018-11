NAKA by mala preverovať účty Fica a Kaliňáka

Ak by v Smere na Ficovi záležalo, nedovolili by mu vystupovať.

13. nov 2018 o 13:36 Beata Balogová

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Robert Fico sa nám pred očami snaží uniesť štát podľa autokratického scenára Viktora Orbána. Chce presvedčiť krajinu, že pomalý rozklad Smeru, ktorý sa prejavil aj v komunálnych voľbách, nespôsobil jeho spôsob vládnutia, ale zásah zo zahraničia.

Ak by v Smere niekomu úprimne záležalo na Ficovi ako človeku, tak by ho presvedčili, aby už na verejnosti nevystavoval svoj nezvládnutý hnev, svoje krvácajúce ego a pohŕdanie intelektom voliča.

Nenávratne ho stiahla trajektória Vladimíra Mečiara, keď Ficova každá ďalšia snaha demonštrovať silu obnažuje jeho stranu a jej neschopnosť obnovy. Bez Fica, aby neskončila na vrakovisku politických strán. Tak, že už ani jej súčiastky nebudú použiteľné na poháňanie novej strany.

Prečítajte si tiež: NAKA vypočúva organizátorov protestov Za slušné Slovensko

Fico opakovane ohlasuje „veľké odhalenie“, že protesty, ktoré žiadali jeho politický koniec, boli kŕmené Sorosovými organizáciami: "My dobre vieme, kto sa s kým schádzal a akú úlohu v tom čase zohrával. Všetko to pôjde von, až bude jasné, kto si objednal vraždu," povedal v rozhovore pre české Echo 24.

Je to jazyk, aký by si demokratický politik v slobodnej krajine nedovolil. Je to jazyk mafiánskeho štátu, kde Fico môže svojvoľne rozhodnúť, koho majú sledovať a koho sledovať policajti nesmú. Svojimi vyhrážkami demaskuje seba a garnitúru, ktorá na neho prirástla ako nános, ktorý sa nedá zoškrabať.

Keď sa postaví pred mikrofón na tlačovkách, tak mu na pleciach sedia Bašternák s Kaliňákom, Kočner a Vaľová spolu so všetkými miestodržiteľmi Smeru, čo úplatok, službičky a stranícku ochranu pre grázlikov povýšili na doktrínu. A s tou bagážou ukazuje na Sorosa. Len preto, aby chránil seba.

Fico berie politiku osobne. Ale aj my tak berieme demokraciu v tejto krajine. Preto sa pýtame, prečo NAKA vypočúva ľudí, ktorí využili svoje právo zhromažďovať sa a protestovať proti vražde novinára, proti korupcii a proti Robertovi Ficovi?

NAKA by sa mala dožadovať výpisov z účtu bývalého ministra vnútra. Ten by bezpochyby odhalil viac než účty mladých ľudí, ktorí prejavili odvahu.