Babiš nám ponúkol pohľad do hlavy rozviedčika

V tomto svete sú ľudia kockami domina.

14. nov 2018 o 15:49 Peter Tkačenko

Už sme to hovorili pri únose Trinh Xuana Thanha, ale v kauze Babiš junior sa to žiada zopakovať: pred očami sa nám odohráva príbeh, ktorý by si nedovolil ani autor špionážneho, nieto politického románu. Pravda, znalec nekorunovaného kráľa žánru Johna le Carrého by namietal.

Prečítajte si tiež: Babiš nechcel, aby jeho syn hovoril o Čapom hnízde. Uniesli ho na Krym

Konkrétne, že v románe Smileyho ľudia pošle šéf ktorejsi správy KGB (zlopovestný Karla) do Švajčiarska psychicky chorú nemanželskú dcéru, čo sa dosť podobá na Babišov scenár. Lenže ani le Carré nepracoval s toľkým ľudským chladom a cynizmom.

Ešte aj Karla konal z lásky k svojej dcére, ktorú chcel ušetriť sovietskej opatery. Príbeh Andreja Babiša je však celkom iný.