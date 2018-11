Sýty hladnému neverí

Choroby z nadbytku prevýšili choroby z nedostatku.

14. nov 2018 o 16:01 Elena Eleková

Autorka je lekárka a spisovateľka.

Bojím se vlčí smečky, za časů hladu, bojím se uklízečky, s očima vzadu, spieva vo svojej pesničke s názvom Strach Jarek Nohavica (áno, ten, ktorého Putin ocenil za preklady Vysockého).

Tie strachy z piesne sú v mnohom zhodné s mojimi, aj s tými časmi hladu.

Bojím sa hladu, aj preto, že neviem, čoho všetkého by som bola preň schopná. A ešte mátožnejšia je predstava, že by deti pýtali jesť a ničoho by nebolo... Jedna z najsilnejších scén v kultovej knihe 1984 bola pre mňa práve tá, keď Winston ako chlapec ukradol umierajúcej sestričke kus čokolády.

Kto prežil s deťmi aspoň jedno obdobie rastového špurtu, vie, ako vedia nariekať, že sú hladné, hoci priam úzkostlivo dbáme, aby reálne nepocítili tento druh nepohody.