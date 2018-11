Vydať krajinu v jej najslabšej chvíli Corbynovi je riziko

Na unesenie svojej obrovskej zodpovednosti Mayová nemá podporu.

15. nov 2018 o 18:16 Peter Schutz

Ak sa na včerajší Westminster a Downing Street pozeral David Cameron, do svojho podujatia – referenda – by sa ešte raz zaiste nepustil.

Britská politika prechádza svojou najchúlostivejšou a najdramatickejšou chvíľou azda za sto rokov. Pričom rozuzlenie je časovo aj obsahovo v nedohľadne.

Rozvodový dátum 29. marec 2019 isteže pozná každé dieťa, ten však môže byť aj „len“ míľnikom ešte dlhej cesty.

Včerajšie obrovské turbulencie s dvoma ministerskými demisiami (Raab, Esther McVey) a zberom podpisov proti premiérke tomu len pritakávajú. Pád vlády by totiž vyhodil do povetria všetko doteraz dohodnuté s EÚ, čo by samo osebe nakoplo proces rozvodu ďaleko za horizont konca marca...